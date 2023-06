João Mário integra o Onze do Ano da Liga, elaborado com os votos dos treinadores e capitães do principal escalão.

O jogador do Benfica fecha assim a linha intermédia, que já tinha Otávio (FC Porto) e Ugarte (Sporting).

O Benfica passa assim a ter quatro dos oito jogadores já revelados do Onze do Ano, depois de António Silva, Nico Otamendi e Grimaldo.

Os portistas Diogo Costa e Pepe completam a equipa, quando falta ainda revelar o tridente de ataque.