Fernando Seara, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica, não deixou de criticar o timing escolhido para a oficalização da mudança de Grimaldo para o Bayer Leverkusen.

O lateral esquerdo termina contrato com o clube encarnado no final da presente temporada e foi anunciado como reforço do emblema germânico na segunda-feira, antes de o Benfica confirmar a conquista do título nacional.

«Gostaria que tivesse sido noutro momento», desabafa Fernando Seara à Antena 1, sem mais comentários sobre o tema.

Em semana de dérbi do Sporting, o presidente da Mesa da AG do Benfica quer evitar a euforia antecipada: «Ninguém pode querer ser campeão antes de ser campeão. Não há campeões nem por vontade prévia nem por convicção, há campeões com o resultado. E não tenho dúvidas, o presidente Rui Costa, nessa matéria, como também o treinador, mas principalmente o Rui Costa e o Lourenço Coelho, são firmes e, fundamentalmente, com esta nota: suficientemente lúcidos para darem e transmitirem isso à equipa, ao balneário e à estrutura. O Benfica este ano merece ser campeão.»

«Estou confiante, mas, fundamentalmente, lá estarei em Alvalade com esta consciência: tenho a certeza que o Dr. Frederico Varandas e a sua equipa não deixarão de receber o Benfica e o Benfica não deixará de respeitar o Sporting, porque isso é fundamental», concluiu Fernando Seara, em declarações à rádio nacional.