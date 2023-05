Após o empate a dois golos no dérbi com o Sporting em Alvalade, Alejandro Grimaldo recorreu às redes sociais para partilhar o que lhe ia na alma depois de um jogo de emoções fortes e, também, de uma semana na qual ficou oficialmente confirmada a saída para o Bayer Leverkusen no final da época.

«Lutámos até ao fim e sempre vai ser assim até ao último dia em que vista esta camisola, pois sinto-me benfiquista e amo este clube. Estamos a um passo do nosso objetivo», escreveu o jogador de 27 anos.

Lutámos até o fim, e sempre vai ser assim até o último dia que vista esta camisola porque sinto-me Benfiquista e amo este clube. Estamos a um passo do nosso objetivo. Juntos @SLBenfica ! pic.twitter.com/LRcbU8KckQ — Alejandro Grimaldo (@grimaldo35) May 21, 2023

Grimaldo foi confirmado como reforço do Bayer Leverkusen na segunda-feira passada e os responsáveis do Benfica, incluindo Roger Schmidt, não gostaram do timing do anúncio. Apesar disso, manteve a confiança do treinador no dérbi em Alvalade, onde foi importante com uma assistência para o primeiro golo dos encarnados.

O Benfica está a um ponto do 38.º título de campeão nacional, podendo Grimaldo encerrar um ciclo de sete épocas e meia nas águias com a quarta Liga conquistada.