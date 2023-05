A FIGURA: Aursnes

Ele é lateral. Ele é médio. Ele é, até, avançado. O norueguês começou o dérbi na lateral, subiu para médio na segunda parte após a entrada de Bah e logo mostrou o caminho: no primeiro minuto do segundo tempo fez o primeiro remate enquadrado do Benfica no jogo. O crescimento das águias no jogo deveu-se muito a Aursnes, que ainda teve cabeça para surgir na zona do avançado a cabecear para o primeiro golo do Benfica. Chegou no início da época como desconhecido e, dê por onde der, vai acabar a temporada como uma das maiores figuras deste Benfica.

O MOMENTO: João Neves pinta Alvalade de vermelho (90+4)

O Benfica deu 45 minutos de avanço no dérbi e isso podia ter-lhe custado muito caro. Nos descontos, porém, depois de um lance muito confuso, lá conseguiu empurrar a bola para o golo do empate que permite às águias irem para a última jornada com a possibilidade de empatar e ser campeão.

OUTROS DESTAQUES

Vlachodimos

Continua a tremer demasiado com a jogar com os pés, mas sai do dérbi com um par de defesas de enorme dificuldade. Primeiro a negar o golo a Esgaio, depois, na segunda parte, com o Benfica em busca do empate, a impedir que Paulinho fizesse o terceiro.

Grimaldo

Foi o nome mais falado da semana do Benfica por ter sido oficializado como reforço do Bayer Leverkusen tão perto do dérbi e com o título ainda por decidir. Mas se esquecermos o apagamento geral da primeira parte, foi dos poucos a manter o nível apresentado durante a época. É dele a assistência para o golo de Aursnes e foi nele que começaram vários lances de perigo.

Musa

A entrada do avançado croata transfigurou o jogo do Benfica. Fez muito mais do que Gonçalo Ramos conseguira nos 66m que esteve em campo. Associou-se melhor à equipa e ficou perto de marcar pouco depois de ter entrado, mas viu Franco Israel fazer uma defesa enorme.

João Neves

Fez, provavelmente, a exibição menos conseguida desde que surgiu na equipa principal do Benfica. Falhou vários passes, alguns deles simples, e foi completamente anulado por Ugarte. Mas é de uma recuperação dele que nasce o primeiro golo das águias e marcou, nos descontos, aquele que abre a possibilidade de o Benfica ser campeão com um empate na última jornada. Que belo momento para se estrear a marcar.