Alex Grimaldo não abre o jogo sobre o incidente disciplinar antes do jogo com o Paços de Ferreira, da última jornada da Liga 2021/22, mas garante que não recusou jogar.

«Sobre esse assunto vou dizer apenas que não me recusei a jogar. Nunca faria isso ao Benfica, levo sete anos aqui e acho que toda a gente me conhece. Sempre dei tudo pelo clube. Estive nos bons e nos maus momentos, dei a cara pela equipa porque sou benfiquista e sinto o clube. De resto, o que aconteceu está totalmente resolvido», afirma o lateral espanhol, em entrevista ao jornal A Bola.

Grimaldo terá rasurado o nome na folha da convocatória, uma vez que esperaria autorização para falhar esse jogo e viajar antecipadamente para Espanha. O nome apareceu mesmo na lista, mas o lateral acabou por não participar no encontro. Agora não assume o que se passou, nem tão pouco revela qual foi a punição do clube. Garante apenas que não recusou jogar, e diz que está tudo resolvido.

Claro que falei com o presidente e com os diretores. Tínhamos de encontrar uma solução e assim aconteceu. É algo que vai ficar internamente, porque não deve passar daí, e o importante é que as pessoas saibam que está tudo resolvido, que em nenhum momento me neguei a jogar pelo clube e que, como já disse, nunca o vou fazer, porque amo o Benfica», acrescenta Grimaldo, em entrevista publicada no dia do treino aberto do Benfica.

Já no último ano de contrato, Grimaldo diz que assinar um novo vínculo continua a ser um cenário em cima da mesa, mas deixa tudo em aberto.

Claro que a renovação é uma possibilidade. Levo sete anos no Benfica, estou muito bem, entusiasmado com o projeto do novo treinador, estou satisfeito com o clube e muito feliz aqui. Sou mais um benfiquista, por isso essa possibilidade está sempre em cima da mesa. Se vai acontecer ou não? Não se sabe», conclui.