Em final de contrato, Alejandro Grimaldo vai somando boas exibições com a camisola do Benfica: esta noite, abriu caminho para a vitória em Paços de Ferreira com um belo golo de livre direto.

Eleito o homem do jogo, o lateral-espanhol não prestou quaisquer declarações no momento de receber o prémio, à SportTV, mas deixou uma mensagem nas redes sociais.

«Vitória importante hoje e feliz pelo golo, continuamos na liderança. Jogávamos em casa? Que ambiente benfiquista do car****», escreveu Grimaldo.

Os colegas de equipa, de resto, não perderam a oportunidade para o elogiar. «Fácil», escreveram por exemplo Gonçalo Ramos e Florentino. «Não falhas», referiu Enzo Fernández, ao passo que Otamendi escreveu «tens coisitas».