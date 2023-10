Hakan Çalhanoglu confessou esta segunda-feira que está feliz por reencontrar Roger Schmidt no Inter de Milão-Benfica desta terça-feira. Os dois trabalharam juntos no Bayer Leverkusen.

«Na Champions todos os jogos são difíceis. Não há favoritos, todas as equipas são fortes, portanto não se pode dizer isso antes de jogo», começou por dizer.

«Sim, falei com o Schmidt, estou feliz de o ver amanhã, porque a última mensagem que trocámos foi quando cheguei à final, ele escreveu-me a dizer que esperava que eu ganhasse. Ele é muito importante na minha formação no Bayer Leverkusen, cresci em vários aspetos do meu jogo e como pessoa», afirmou, sobre o treinador das águias.

Çalhanoglu também falou sobre Orkun Kökcü, reforço do Benfica com quem partilha balneário na seleção turca: «Estou muito feliz por ele, pela transferência para o Benfica, é muito importante para a carreira dele. É um jogador muito bom, uma grande pessoa. Jogamos juntos na seleção e estou muito feliz por ele, está a entrar bem no Benfica.»

Mas também houve elogios para a equipa da Luz: «O Benfica é uma equipa forte e estou ansioso por defrontá-la. Devemos estar muito atentos a Di María, porque tem muita qualidade e experiência, mas todos os detalhes serão importantes para conquistarmos os três pontos.»