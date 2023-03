Christian Vieri, antigo futebolista do Inter de Milão, deixou um conselho curioso à sua ex-equipa ao antecipar os quartos de final da Liga dos Campeões ante o Benfica.

«Vai ser um desafio aberto. O Benfica é forte, é o Nápoles de Portugal. Ali o arquiteto é, não por acaso, Rui Costa, que é alguém que fuma cigarros e futebol desde sempre», disse numa entrevista ao «Corriere della Sera» Vieiri, que partilhou o balneário com o atual presidente do Benfica quando ambos jogaram no Milan, em 2005/06.

O antigo internacional italiano mostrou-se também desiludido com a atual campanha do Inter: «É inaceitável perder 9 dos 27 jogos do campeonato. O Inter é uma grande equipa e não pode deixar essa avalancha de pontos na rua. Espero muito mais. Esta equipa não pode ser tão irregular.»

Vieiri aproveitou a entrevista também para elogiar o Nápoles, atual líder destacado da Serie A, e possível adversário de Inter ou Benfica, caso passe o Milan nos quartos de final da Liga dos Campeões.

«O Nápoles é como um carro perfeito. Nunca vi um clube mostrar-se tão forte após uma verdadeira revolução técnica. As equipas do Spalletti jogam bom futebol, sempre foi assim. A sua marca é muito reconhecível. Ele ganhou experiência e sabe ler cada detalhe nos vários momentos do jogo», concluiu o ex-goleador.