O mês de abril é de nível de dificuldade elevado para o Inter de Milão, já que os nerazzurri têm de defrontar o Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões e discutem com a Juventus a presença na final da Taça de Itália.

O guarda-redes do emblema de Milão, Andre Onana, recusa que haja receio no plantel.

«É preciso jogar sempre sem medo. Se existir medo, mais vale nem entrar em campo. Espera-nos um mês difícil, mas nós preparamo-nos todos os dias para jogos como [os que teremos contra] Juventus e Benfica. Estou convencido que, se trabalharmos bem, será um mês de coisas positivas», afirmou o internacional pelos Camarões aos microfones do Sport Mediaset.

O guardião, de 26 anos, destacou também a solidez defensiva do Inter. «Significa que a defesa está muito bem. Um guarda-redes também pode fazer muitas defesas, mas se não passares o grupo, isso não tem valor. O trabalho vai do treinador aos avançados, mais todos os que ficam no banco. Estamos todos aqui pelo Inter e é uma grande honra para mim ser o guarda-redes deste clube de topo.»

Onana destacou ainda o percurso da equipa na Liga dos Campeões e pediu mais «respeito».

«Merecemos mais respeito na Europa, visto que mandámos o Barcelona para a Liga Europa e defrontámos um grupo complicado [na Liga dos Campeões]. Mostrámos que somos uma equipa forte. Aconteça o que acontecer na próxima eliminatória, vamos defrontar o Benfica para vencer. Eu quero ganhar tudo», concluiu.