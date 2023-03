Depois do empate na jornada de abertura, a Croácia venceu esta terça-feira a Turquia, por 2-0, em Bursa, na segunda ronda do grupo D da fase de qualificação para o Europeu de 2024.

Os dois golos dos croatas foram apontados por Mateo Kovacic, através de remates dentro da área, o primeiro a passe de Pasalic (20m) e o segundo numa recarga após defesa de Mert Gunok (45+4m).

Pelo meio, uma notícia que interessa ao Benfica. O capitão turco Hakan Çalhanoglu, que alinha no Inter de Milão, adversário do Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões, teve de ser substituído por lesão aos 38 minutos. O médio dos nerazzurri, que jogam na Luz a 11 de abril, saiu com dores na perna esquerda.

Já Petar Musa, avançado dos encarnados, foi lançado aos 84 minutos.

Também esta terça-feira, o País de Gales venceu a Letónia em Cardiff, por 1-0.

Kieffer Mooremarcou o único golo do jogo, aos 41 minutos.

Desta forma, os galeses lideram o agrupamento com quatro pontos em dois jogos. A Croácia ocupa o segundo posto, também com quatro pontos, enquanto a Turquia é terceira com três. Sem qualquer ponto amealhado e com apenas um jogo disputado, seguem Arménia e Letónia.