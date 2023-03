A Espanha foi surpreendida no Hampden Park, em Glasgow, pela Escócia e perdeu por 2-0, em jogo da segunda jornada da fase de qualificação para o Euro 2024.

Luis de La Fuente promoveu oito alterações face ao onze que entrou em campo no triunfo sobre a Noruega e o ex-Sporting Pedro Porro foi titular na lateral direita, mas viveu uma noite para esquecer.

Logo aos sete minutos, o futebolista do Tottenham escorregou em «zona proibida» e deixou à bola à mercê de Andy Robertson, que cruzou para o remate de Scott McTominay, com fim nas redes espanholas.

Porro saiu ao intervalo para dar lugar a Dani Carvajal, mas nem por isso a lateral direita da «La Roja» melhorou. Num contra-ataque rápido, Kieran Tierney saiu disparado para a área espanhola, deixou Carvajal pelo caminho e tirou o cruzamento. A defesa espanhola ainda cortou a bola, mas McTominay apareceu para finalizar e completar o bis.

De resto, o médio do Manchester United bisou pelo segundo jogo consecutivo.

Com esta vitória, a Escócia salta para a liderança do Grupo A, com seis pontos em dois jogos. A Espanha é segunda classificada, com três.

No terceiro posto, está a Noruega (um ponto em dois jogos), do benfiquista Fredrik Aursnes, que empatou esta tarde com a Geórgia, quarta classificada (um ponto num jogo). Na última posição, encontra-se Chipre, com zero pontos e apenas um encontro disputado.