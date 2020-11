Darwin Nuñez, avançado do Benfica, estreou-se a marcar pela seleção do Uruguai na última madrugada, com um golaço, na vitória da seleção celeste frente à Colômbia.

Após o jogo, o jogador das águias enalteceu o esforço coletivo que levou o Uruguai à vitória e assumiu a alegra por marcar pela primeira vez com a camisola da seleção principal.

«Excelente trabalho e o esforço de toda a equipa. Feliz pelo meu primeiro golo oficial com a camisola celeste, a mais linda! Vamos Uruguai», escreveu Darwin na conta de Instagram.

Recorde o golo de Darwin: