O Uruguai venceu esta sexta-feira a Colômbia, de Carlos Queiroz, por 3-0, em jogo da terceira jornada da qualificação sul-americana para o Mundial 2022.

Darwin Núñez, avançado do Benfica, foi lançado ao intervalo e fechou as contas do jogo com um golaço de fora de área aos 73 minutos. Foi o segundo golo do jovem de 21 anos pela charrua.

Ora veja o golo de Darwin:

Antes, logo aos cinco minutos, Edinson Cavani tinha dado vantagem à formação uruguaia, a passe de Nahitan Nández, enquanto Luis Suárez, aos 54m, havia feito o 2-0 de penálti.

Do lado da Colômbia, que ainda viu Yerry Mina ser expulso a um minuto dos 90, jogaram dois jogadores do FC Porto: Queiroz deu a titularidade a Matheus Uribe (substituído depois aos 65 minutos), e lançou Luis Díaz logo após a meia-hora de jogo, para o lugar de Wilmar Barrios.

Com este resultado, o Uruguai sobe ao quarto lugar da qualificação sul-americana, com seis pontos, ao passo que a Colômbia cai para sexto, com quatro.