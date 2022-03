O selecionador da Bélgica, Roberto Martínez, já tinha afirmado na quarta-feira que não iria convocar futebolistas com mais de 50 internacionalizações e a convocatória anunciada esta sexta-feira confirmou a vasta mudança no elenco, que não conta, entre outros, com o central do Benfica, Jan Vertonghen, presença regular nos “diabos vermelhos”.

Vertonghen, que soma 136 internacionalizações pela Bélgica, não figura numa lista que não tem também outros nomes experientes e coroados da seleção belga: Eden Hazard (116 internacionalizações), Romelu Lukaku (101) ou Thibaut Courtois (94).

«Não abro exceções. Traçámos um plano, há muito tempo, para chamar apenas jogadores com menos de 50 internacionalizações», afirmara Martínez, em entrevista ao Het Nieuwsblad, publicada na quarta-feira.

A Bélgica defronta a República da Irlanda (26 março) e o Burquina Faso (29 março) em jogos particulares.

Esta sexta-feira outros dois jogadores do Benfica, Julian Weigl e Nicolás Otamendi, foram convocados para as respetivas seleções.