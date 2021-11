Muito se falou sobre a necessidade de o Benfica contratar um defesa central no mercado de verão e a ideia ganhou ainda mais força depois da lesão que vai afastar Lucas Veríssimo durante o resto da época.

Em Barcelona, para manter o sistema de três centrais, Jorge Jesus apostou em André Almeida, assumindo agora, na antevisão ao jogo com o Belenenses, que pode repetir a fórmula porque o capitão das águias dá aquilo que o técnico pretende da posição.

«Os sistemas de jogo são iguais para todos os treinadores. A forma, a dinâmica e a operacionalidade do sistema de jogo é que varia de treinador para treinador», introduziu, antes de explicar opção por André Almeida.

«Eu vejo o sistema de três defesas de forma diferente, sobretudo no que diz respeito aos centrais que jogam por fora. E o André [Almeida] foi lateral direito. E quando quero jogar com três centrais, acho importante ter alguém que já tenha jogado como lateral, é o caso do André. Se tudo correr bem em termos físicos, sei que ele vai desempenhar aquele papel super bem e estou tranquilo até janeiro e para lá de janeiro», garante.

Ainda sobre o sistema de três centrais, Jesus explicou a opção por Otamendi ao centro, justificando com a maior facilidade que tem ali para liderar a linha defensiva.