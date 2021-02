Apesar de não poder contar com Otamendi, devido a castigo, Jorge Jesus assume a possibilidade de voltar a jogar com três centrais no jogo com o Rio Ave, marcado para segunda-feira.

«Cada jogo tem a sua estratégia, muito em função do adversário. Não é que a equipa não tivesse dado sinais muito bons - não teria disputado os dois jogos com o Arsenal se não desse bons sinais -, mas cada jogo tem a sua história e o de amanhã [segunda-feira] é diferente», começou por dizer, antes de assumir que podia repetir o sistema que utilizou com o Arsenal.

«Amanhã o jogo tem outras características, mas não está posta de parte essa possibilidade [de jogar com três centrais] porque só tivemos dois dias para treinar e trabalhámos em cima dessa hipótese», disse.

Jesus elogiou ainda o Rio Ave de Miguel Cardoso, lembrando conhecer bem alguns dos jogadores dos vilacondenses, com quem trabalhou no Sporting.

«O Rio Ave uma tem ideia de jogo que mudou muito com o Miguel Cardoso e tem um contra-ataque muito forte, com jogadores que conheço bem por já os ter treinado. Vamos encontrar equipa muito bem organizada, que sai bem para o contra-ataque», analisou.

«Precisamos de uma vitória e para isso temos de jogar bem. Temos dado ideia de melhoria e espero que possamos dar continuidade a essa melhoria», concluiu.