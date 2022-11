O jovem futebolista do Benfica, Hugo Félix, irmão de João Félix, defendeu que o atual jogador do Atlético de Madrid devia ter ficado mais tempo nas águias, tendo justificado a ideia com algum humor à mistura.

«Primeiro, eu acho que não devia ter saído. Acho que devia estar no Benfica agora para ver se ainda me apanha. Mas quando ele está feliz, eu estou feliz. Quando ele está triste, eu também estou triste. Nos últimos três jogos, fez três golos. Nada melhor para um jogador do que marcar golos. Acho que ele está feliz», referiu, em declarações ao Canal 11, na noite de terça-feira.

Em 2022/23, Hugo leva nove jogos e seis golos na equipa sub-23 e tem seis jogos e três golos pela equipa de juniores, na UEFA Youth League.

Hugo voltou a brincar novamente com o irmão e com o facto de estar nesta altura num clube como o Atlético de Madrid. «Significa que está a fazer as coisas certas. Tenho essa brincadeira com toda a gente: digo que ele um dia vai ser irmão do Hugo, é completamente normal. Ainda bem que sou irmão do João, é sinal que está a fazer as coisas bem. Se sirvo de referência ou exemplo, é sinal que faço as coisas bem feitas», atirou.

O jovem jogador do Benfica lembrou ainda o golo que João marcou e foi festejar consigo junto ao painel publicitário no Benfica-V. Setúbal, em abril de 2019, dizendo que isso estava planeado, não escondeu o sonho de jogar um dia no Estádio da Luz e recordou também a sua mudança da formação do FC Porto para a do Benfica.

«Era uma criança, não tinha noção do que era o FC Porto-Benfica. Acho que foi uma grande mudança e que melhorou a minha vida e a minha carreira», defendeu.