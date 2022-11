Nélson Veríssimo, treinador do Estoril, considera que a possibilidade de receber o Benfica pela segunda vez no espaço de quatro dias, agora para a Taça de Portugal, como «uma oportunidade».

O Estoril volta a receber o Benfica esta quarta-feira, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal, depois de no domingo ter sido goleado pela equipa de Roger Schmidt para a Liga por 5-1.

«É uma oportunidade que vamos ter para corrigir os aspetos em que não estivemos tão bem no jogo da Liga e potenciar o que no nosso entender foram algumas coisas boas que fizemos, principalmente em termos ofensivos no que foi a ligação que tivemos no nosso jogo», destacou o técnico num vídeo divulgado nas redes sociais dos canarinhos.

A vitória do Benfica no domingo foi categórica, mas Nélson Veríssimo insiste na ideia de o jogo constituir «uma oportunidade», prometendo uma equipa disposta a deixar uma imagem mais consistente e a discutir um lugar na fase seguinte da Taça.

«É uma oportunidade que se depara perante nós e depois de uma derrota o melhor é sempre jogar o mais cedo possível e vamos ter a oportunidade de o fazer amanhã. Claro que Taça é Taça, mas, independentemente de ser Taça ou de reconhecemos mais ou menos qualidade ao adversário com o qual vamos jogar, acreditamos que podemos ser competitivos, podemos dividir o jogo e criar situações para finalizar», acrescentou.

Na mesma publicação, o capitão de equipa Joãozinho alinhou pela mesma ideia, recordando que o avolumar do resultado no encontro anterior com o Benfica foi retirando paulatinamente confiança à equipa.

«Acho que o 3-0 matou-nos completamente a nível anímico, já não conseguimos voltar ao jogo e disputá-lo da maneira que perspetivávamos e queríamos. Sinto a equipa ainda a recuperar, mas também ciente de que já amanhã [quarta-feira) tem um jogo para corrigir aquilo que fez de menos bom», declarou o experiente lateral esquerdo.

O jogo terá lugar novamente no Estádio António Coimbra da Mota, com início agendado para as 20h45 e arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.