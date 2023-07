Convidado no programa Futebol Arte, da SportTV, João Mário recordou os primeiros dias em que trabalhou com Roger Schmidt, e revelou uma conversa decisiva que teve com o técnico alemão.

O médio do Benfica, após a melhor época da carreira em termos estatísticos, lembrou ainda que muita gente defendia que não ia conseguir jogar numa equipa orientada pelo técnico alemão, com uma pressão mais intensa no ataque.

«Fui acompanhando as coisas que se diziam, que não podia jogar numa equipa que pressionava desta forma, bla bla bla, ouvi isto em todo o lado. E eu pensava que esta ideia de jogo era perfeita para mim. Quando mais à frente pressionares, menos tens de correr», começou por dizer.

«Pressionar à frente é muito melhor do que jogar numa equipa que joga na expectativa e que esteja sempre a jogar no contra-ataque. Para quem joga na frente, é muito melhor uma equipa em que sabes que vais pressionar e o teu lateral vai acompanhar-te quase sempre no meio-campo adversária», prosseguiu.

O internacional português frisou depois a importância da pré-época no bom desempenho que teve ao longo da temporada: «Obviamente que há uma preparação física para isso, fizemos uma excelente pré-época no ano passado porque também é consoante as ideias do treinador. Obviamente que o mister Schmidt não me pede a mim as mesmas coisas que pede ao David Neres, somos jogadores completamente opostos.»

«Mas para mim o mais surpreendente nisso foi que toda a gente dizia que eu não ia conseguir jogar e ele na primeira conversa disse-me: ‘Tu vais ser fundamental na minha ideia de jogo’», atirou.