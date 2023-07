O Benfica dá, na manhã desta quarta-feira, o pontapé de saída na época 2023/24, na qual defende o título de campeão nacional.

Segundo nota divulgada pelas águias, «o primeiro dia dos trabalhos de pré-temporada começa pelas primeiras horas da manhã e será dedicado à realização de exames médicos e testes físicos.

O plantel será distribuído por grupos, e os atletas serão submetidos a avaliações clínicas no Hospital da Luz e testes no Benfica Campus, cumprindo um dos procedimentos do protocolo de recomeço das atividades».

Refira-se que o Benfica fará os primeiros dias de trabalho no Seixal, antes de viajar para Inglaterra, a 9 de julho. Seis dias depois, os comandados de Roger Schmidt viajam para a Suíça, onde defrontam o Basileia.

O regresso a Portugal dá-se no dia 16, para disputar a o Troféu do Algarve. No dia 30 de julho, há um particular nos Países Baixos frente ao Feyenoord, antes da Eusébio Cup, no Estádio da Luz.