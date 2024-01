João Neves chegou, no Benfica-Boavista, ao jogo 50 com a camisola da equipa principal dos encarnados.

«Lembro-me bastante bem do mister falar para o nosso adjunto me chamar e quando isso aconteceu despachei-me o mais rapidamente possível para ir para dentro de campo. Apesar da derrota, nunca me vou esquecer do momento em que pisei o relvado numa competição com a camisola do Benfica», recordou o médio de 19 anos em declarações ao canais oficiais dos encarnados, referindo-se ao desaire com o Sp. Braga por 3-0 a 30 de dezembro de 2022.

Gradualmente, Neves foi ganhando preponderância no Benfica e, com 30 jogos já realizados nesta época, é um dos imprescindíveis de Roger Schmidt. Uma influência que contrasta com a baixa estatura que tem. «Não sinto que sou um gigante, nem sinto que sou pequeno. Sinto que dou o meu máximo e que consigo ajudar a equipa no jogo e é esse o meu objetivo enquanto profissional de futebol», disse.

João Neves é hoje os dos jogadores favoritos dos adeptos do Benfica. «Tudo o que eles merecem é que quem está dentro de campo espalhe magia, qualidade, mística benfiquista e eu acho que é isso que tenho vindo a demonstrar isso», rematou.