João Neves está a realizar uma excelente temporada ao serviço do Benfica e as suas qualidades enquanto futebolista são inquestionáveis. Mas, e se trocar a bola por uma chiclete? Continua a dar toques e é craque.

Ainda antes do jogo com o Arouca, o médio dos encarnados esteve no relvado com os restantes companheiros e divertiu-se com a chiclete que tinha na boca, tendo-a atirado para fora e conseguido apanhar com a boca.

De seguida, experimentou dar um toque com a cabeça e foi uma missão bem sucedida, tal como a felicidade do próprio comprova.

Ora veja: