Di María e Otamendi são as novidades na equipa inicial do Benfica para o jogo em Arouca, da 16.ª jornada da Liga.



A dupla de campeões do Mundo pela Argentina regressa assim às opções de Roger Schmidt, o que acaba por relegar para o banco Tomás Araújo e Tiago Gouveia. Nota ainda para a presença do jovem internacional albanês Bajrami, habitualmente utilizado na equipa B, no banco de suplentes do campeão nacional.



Por sua vez, Daniel Sousa não faz qualquer alteração no onze do Arouca em comparação com o último jogo - goleada na Amadora (4-1).



OS ONZES INICIAIS:



AROUCA: Arruabarrena, Bogdan Milovanov, Galovic, Javi Montero e Tiago Esgaio; Eboué Kouassi, Morlaye Sylla e David Simão; Jason, Cristo e Rafa Mújica.



Suplentes do Arouca: Thiago, Lawal, Trezza, Puche, Matías, Moses Yaw, Michel, Bukia e Pedro Santos.



BENFICA: Trubin, Aursnes, António Silva, Otamendi e Morato; João Neves e Kökcü; Di María, Rafa e João Mário; Arthur.



Suplentes do Benfica: Samuel Soares, Jurásek, Gonçalo Guedes, Chiquinho, Musa, Tomás Araújo, Tiago Gouveia, Florentino e Bajrami.