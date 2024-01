Arouca e Benfica defrontam-se este sábado, a partir das 18 horas, em jogo da 16.ª jornada da I Liga portuguesa, no Estádio Municipal de Arouca.

O Benfica visita Arouca numa jornada para a qual parte com 36 pontos, no segundo lugar. O Arouca é 10.º classificado, com 16 pontos.

O treinador dos encarnados, Roger Schmidt, não pode contar com Alexander Bah, Juan Bernat, David Neres e Casper Tengstedt. Do lado do Arouca, está indisponível Weverson.

Veja, na galeria associada, os onzes prováveis para o Arouca-Benfica.

Fábio Veríssimo é o árbitro de um jogo que pode seguir, a partir das 18 horas de sábado, ao minuto, no Maisfutebol.