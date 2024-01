O lado direito da defesa é uma posição que o Benfica precisa de reforçar, uma vez que Alex Bah está lesionado desde meados de outubro e Aursnes tem sido adaptado à posição. Questionado sobre se tinha pedido a contratação de um lateral-direito ao presidente, Roger Schmidt explicou que não pede nada a Rui Costa.



«Já respondi a esta pergunta várias vezes, vou tentar fazê-lo de outra forma. Nunca pedi nada ao presidente. O presidente por si tenta contratar os melhores jogadores para melhorar a equipa porque todos queremos conquistar títulos. O fundamental para ganhar títulos é a qualidade individual e com essa qualidade individual, temos de construir uma equipa com bom espírito e bom futebol. É um objetivo comum. O presidente não quer algo que eu não quero», esclareceu, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Arouc.



Em relação ao jogo da 16.ª jornada, o alemão deixou elogios aos lobos e lembrou a dificuldade que é jogar em Arouca.



«É sempre difícil jogar lá. Há algumas semanas jogámos lá para a Taça da Liga [triunfo por 2-0] e ganhámos. Conhecemos o ambiente, sabemos que têm um novo treinador, nova energia e mais confiança e que estiveram bem nas últimas semanas [não perderam desde a chegada de Daniel Sousa]. Esperamos um jogo difícil. Mas posso dizer-vos que estamos em boa forma física, os treinos tiveram um nível alto e temos o Nico e o Ángel de volta. Estamos preparados para luar pelos três pontos», assegurou.



O Arouca-Benfica joga-se este sábado, às 18h00.