Roger Schmidt falou esta sexta-feira da contratação de Marcos Leonardo, que assinou contrato com o Benfica na última noite e pode em breve ser mais uma solução para o treinador alemão.

«Estamos muito satisfeitos que ele tenha aceitado vir para o Benfica. É um grande jovem jogador, um grande talento do Brasil. É nosso dever tentar melhorar a equipa a cada mercado de transferências. É um bom exemplo disso. O Marcos Leonardo está na idade certa para vir para a Europa e o Benfica é a porta para ideal para ele entrar na Europa», garantiu o alemão, em conferência de imprensa.

«Ele não está na melhor forma, porque esteve parado algum tempo, mas agora vai trabalhar connosco. Vamos tentar integrá-lo o mais rápido possível na equipa. Temos uma ideia clara do que queremos. Ele é um goleador, tem boas movimentações. É um grande jogador e estamos muito satisfeitos por tê-lo cá», acrescentou.



O avançado brasileiro foi um dos principais temas da conversa de Schmidt com os jornalistas, na véspera da visita a Arouca, numa partida da 16.ª jornada. O treinador das águias admitiu que o jovem jogador causou «boa impressão» no treino, mas reiterou que este ainda vai precisar de tempo para ser opção regular.



«Não posso fazer magia. Se for possível tê-lo pronto num dia ou numa semana, não se faziam pré-épocas. A época é longa no Brasil, mas ele conseguiu descansar nas últimas quatro semanas. Causou boa impressão no treino, está em boa forma, mas preciso de tempo e de treinos para ficar em forma. É possível que seja titular, mas temos de prepará-lo para isso. Sabíamos qual era a situação antes de o contratarmos e não é um problema para nós. Jogámos bom futebol com os jogadores que temos. Com os treinos e com a ligação com os outros jogadores, vamos encontrar o momento certo para lançá-lo. Tem de criar ligação com os colegas, é a melhor forma de se integrar»,disse ainda.



O Arouca-Benfica joga-se este sábado, às 18h00. Pode seguir a partida AO MINUTO, aqui.