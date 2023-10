O treinador do Benfica, Roger Schmidt, escusou-se a fazer «qualquer comentário» sobre a situação atual do futebolista brasileiro João Victor no plantel do Benfica, que depois de ter ficado de fora dos convocados para o jogo com o Inter de Milão, reagiu esta segunda-feira através das redes sociais.

O central brasileiro, que esta época só fez 25 minutos ante o V. Guimarães, a 2 de setembro, partilhou uma fotografia nas redes sociais com a família e a descrição: «O que realmente importa».

Também esta manhã, o brasileiro publicou alguns vídeos a treinar, por conta própria e num ginásio particular.

Questionado pelo jogador, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da Liga dos Campeões, em Milão, Schmidt foi curto e claro: não quis abordar o assunto.

«Não, hoje não. Eu não vou fazer qualquer comentário sobre isso hoje», disse o técnico alemão, antes do jogo marcado para as 20 horas de terça-feira e que tem acompanhamento ao minuto no Maisfutebol e transmissão na TVI.