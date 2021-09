Sábado: Vitória de Guimarães; Quarta-feira: Barcelona.

Os próximos dias do Benfica vão ser agitados, com duelos importantes para a Liga e para a Liga dos Campeões, mas Jorge Jesus não tem dúvidas qual é o mais importante: o de Guimarães.

«É fácil, não é preciso o jogo do Barcelona para saberem que este é o mais importante. Desde o primeiro dia de trabalho aqui que o nosso discurso foi sempre: ‘O nosso objetivo é o campeonato, é voltar a ser campeão’. A partir daí, isso quer dizer que o jogo do V. Guimarães é mais importante.», afirmou.

«O jogo mais difícil é sempre o próximo. Quem joga no campo do Vitória de Guimarães sabe as dificuldades que tem. É dos poucos jogos em que Benfica, Sporting e FC Porto jogam fora e 90 por cento dos adeptos são da equipa da casa», disse também.

O duelo do Benfica em Guimarães, frente ao Vitória, da sétima jornada da Liga, está agendado para sábado, a partir das 18h00.