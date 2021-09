Rui Costa oficializou esta semana a candidatura às eleições do Benfica, numa altura em que a equipa de futebol masculina dos encarnados segue na liderança do campeonato só com vitórias.

Ora, na véspera do jogo frente ao Vitória de Guimarães, Jorge Jesus foi questionado sobre se o bom momento das águias pode pender a favor do atual líder do clube. O técnico respondeu assim:

«Nós, toda a estrutura do Benfica, vive numa bolha que é só futebol e tudo o que passa fora disso não nos afeta, nem para o bem nem para o mal», começou por dizer.

«Isso são decisões que cabem a cada sócio, o Rui Costa acha, e muito bem, que tem legitimidade para continuar o sonho que tem para o Benfica e isso para nós é um sinal de que as pessoas que estão connosco querem continuar. Mas isso é para os sócios decidirem, não o treinador do Benfica», atirou.