Declarações de Jorge Jesus na flash interview da Sport TV, após a vitória do Benfica sobre o Estoril (3-1) na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal:

«O primeiro objetivo era ganhar. Saio satisfeito pelo resultado e pelo jogo, principalmente pelos primeiros 45 minutos. Tivemos um futebol de grande qualidade, com várias oportunidades de golo. Não conseguimos concretizar, às vezes até por jogar bem de mais, como naquelas duas bolas do Rafa. Tivemos uma intensidade muito alta de jogo. A equipa do Estoril foi uma vez à nossa baliza e fez golo. Se tivéssemos acabaríamos por chegar ao intervalo a ganhar 4-0 ou 3-0. O Estoril apresentou uma ideia de jogo interessante de uma equipa da II Liga mas com capacidade para jogar na I Liga. Na segunda parte, que não foi tão boa como a primeira, acabámos por fazer dois golos e podíamos ter feito mais. O futebol não tem lógica nenhuma. Mas também é verdade que equipas que têm qualidade pode demorar mas acabam por ganhar.»

«Mudei em relação ao último jogo com o Famalicão pus cinco novos jogadores. A equipa tem jogos em cima de jogos, mas treina. A equipa perdeu competitividade, intensidade. Qual é a forma de melhorar a equipa individual e coletivamente? É isto. Meter novos jogadores no jogo. Dar competitivade a quem esteve muito tempo sem treinar. Tudo isso é um trabalho que estamos a fazer em cima do jogo. O Rafa já esteve no jogo, o Lucas Waldschmidt também vai voltar rapidamente ao jogo. Vamos melhorar.»

«Independentemente do campeonato, a Taça continua a ser muito importante para o Benfica.»

«A equipa já corre mais, já tem mais intensidade de jogo. Ganhando, a equipa fica mais confiante. Hoje já não sentes alguns jogadores a arrastarem-se durante o jogo. Cada vez mais notas que a equipa está a recuperar o seu patamar, melhrando individualmente.»

«Já tenho os pulmões bem abertos. Já posso gritar. Custou-me muitos dias em que estive sem poder respirar. Perdi seis quilos, mas já estou pronto para outra.»