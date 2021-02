Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, em declarações na flash interview da Sport TV1, após a derrota por 3-1 frente ao Benfica, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal:



«A eliminatória já era difícil antes de começar. Ainda há mais um joguinho, vamos dar o nosso melhor. Foi pena não chegarmos ao intervalo a ganhar, seria um prémio justo pelo que sofremos. O Benfica construiu um plantel para a Liga dos Campeões.



Sentimos dificuldades nos duelos. Eles foram mais rápidos e mais fortes nos duelos, ganharam a primeira e a segunda bolas. E a partir daí ficaram com a posse de bola.»



Acho que o Benfica anulou a nossa saída de bola pela velocidade e pela força no contacto. Em termos táticos, acho que estivemos bem. Por isso há jogadores que custam milhões. Quando gastas 100 milhões para disputar a Champions, é normal que essa diferença sobressaia.



É esta atitude que caracteriza os jogadores do Estoril. São fantásticos, nunca se entregaram. Mesmo a perder por 3-1 contra o Benfica, aguentaram-se lindamente em termos mentais e jogaram até final sempre com vontade de reduzir. Estão de parabéns em termos de entrega e qualidade, não posso pedir-lhes mais.



Segunda mão? Vamos tentar jogar para ganhar.»