O treinador do Benfica, Jorge Jesus, na conferência de imprensa após a vitória frente ao Tondela (2-0), em jogo da 13.ª jornada da Liga:

[Aposta em Seferovic depois da situação da covid-19] Tudo isto é novo, apesar de já ter experiência no Brasil, mas era só na pré-época, agora é com o campeonato a decorrer. Agora estou a mudar o pneu do carro em andamento. Isto para os treinadores é novo e tem um significado muito grande no rendimento dos jogadores. O Seferovic, depois de onze dias sem treinar, fez três treinos. E o treinador tem de decidir se está fisicamente em condições ou não. A covid-19 é um problema, ainda mais para o Benfica porque tivemos até agora 13 casos. Espero não ter mais nenhum. Hesitei em meter o Seferovic, mas acabei por optar por ele. Tudo isto é novo.»