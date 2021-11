Se a lógica do futebol fosse tão uniforme como a bola, Jorge Jesus acreditaria que um empate com o Barcelona em Camp Nou deixaria o Benfica em situação privilegiada para se juntar ao Bayern Munique nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

«Em caso de empate, ficamos dependentes de terceiros. Mas se isto tivesse lógica, o Bayern Munique, por ganhar em Camp Nou por 3-0, jogando em Munique teria de ser igual ou mais fácil. Mas o futebol não tem nada disso e vamos jogar a pensar em nós. O que é isso? Pensar em ganhar. Se não pudermos ganhar, é melhor empatar do que perder, porque perdendo ficamos fora do cenário. Mas vamos para o jogo com a ideia de o ganhar», vincou Jorge Jesus na antevisão ao duelo desta quarta-feira em Espanha.

O Benfica regressa a Camp Nou oito anos depois de lá ter jogado pela última vez. À data, as águias, então também orientadas por Jesus, empataram sem golos, resultado que as empurrou para a Liga Europa. O treinador do Benfica acredita que esse resultado deixará o Barça mais desconfortável para o derradeiro jogo da fase de grupos. «É um cenário diferente. Se o Benfica empatar 0-0, ainda poderá ser apurado. Claro que fica à espera de terceiros, do jogo entre o Bayern Munique e o Barcelona, mas esse resultado será muito mais negativo para o Barcelona do que para o Benfica, ninguém tem dúvidas sobre isso. Mas é verdade que vamos à procura de jogar para ganhar, como é óbvio», reiterou.