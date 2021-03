Na antevisão do jogo com o Estoril, da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, Jorge Jesus foi questionado sobre se vencer o troféu atenuaria uma época abaixo das expectativas.

«Isto ainda não acabou e já me está a fazer uma pergunta sobre o final da época. Primeiro temos de jogar com o Estoril, chegar à final, e depois vencer a final», começou por dizer o técnico do Benfica.

«Se me pergunta se é importante chegar à final e vencer: É. Seja em época positiva ou negativa. O Benfica chegando a uma final da Taça de Portugal é fundamental ganhar a final. Se a época for negativa é mais importante? Não, é a mesma coisa. Fundamental é ganhar o troféu, a segunda prova mais importante do futebol português», frisou Jesus.