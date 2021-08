Jorge Jesus afirmou que não teve tempo para preparar a estreia na Liga, frente ao Moreirense, e que neste momento a prioridade da equipa do Benfica é garantir o apuramento para a Liga dos Campeões.

«Como é que eu preparei o jogo? Não preparei nada. Chegámos ontem de Moscovo. Vamos treinar hoje à tarde. Temos a vantagem de já nos conhecermos bem», disse o técnico encarnado na antevisão do jogo em Moreira de Cónegos.

«O primeiro jogo oficial da época foi em Moscovo, é fundamental desportiva e financeiramente. E não tens muito tempo. Ou consegues ou não. No campeonato temos 30 e tal jornadas para jogar. Estamos a dar prioridade aos dois jogos da Champions para que a equipa possa fazer um segundo jogo com aquela capacidade física que demonstrou em Moscovo. O meu foco está virado para esses dois jogos. Neste caso, para um, porque já jogámos o outro», acrescentou sobre a eliminatória frente ao Spartak, que está a meio, depois da vitória na capital russa (2-0).

Jesus destacou ainda a importância do regresso do público aos estádios.

«Quanto a haver espectadores no estádio, é um sentimento muito profundo. Quem está neste mundo sente que o futebol sem adeptos não tem cabimento. Principalmente no Benfica. Os adeptos são muito impotentes nas vitórias do Benfica. Nos nossos jogos, 70 ou 80 por cento dos adeptos são do Benfica, apesar de amanhã não poder acontecer isso. Estamos felizes e desejosos por chegar ao primeiro jogo no Estádio da Luz, que será já na terça-feira, e cientes de que os nossos adeptos nos irão ajudar muito», concluiu.

O Benfica defronta o Moreirense este sábado, a partir das 18 horas, em jogo da 1.ª jornada da Liga.