Na opinião de Jorge Jesus, o principal motivo para o falhanço na conquista do campeonato foi o surto de covid-19 em janeiro. O treinador já o tinha dito e reafirmou-o neste sábado, em resposta a umas declarações de Frederico Varandas, presidente do Sporting.



Varandas afirmou que alguns clubes se refugiavam na desculpa da covid para explicar o insucesso, como se o vírus não tivesse atingido todos os clubes. Jesus ouviu a consideração, passada por um jornalista presente na conferência de imprensa, e respondeu.



«É complicado, não sei qual era o sentido dessa frase do presidente do Sporting. Trabalhou comigo alguns anos, como médico, e respeito-o muito. O Sporting foi um justo vencedor. O importante é valorizar quem ganha. Se alguma equipa teve problemas sérios com o covid, tirando o River Plate, foi o Benfica. Foram 28 jogadores. Nem estou a falar da equipa técnica. O Sporting ganhou porque foi melhor. Isso [afirmações do Varandas] pode é desvalorizar o título do Sporting. Desvalorizar, e não valorizar.»



A 21 de janeiro, o Maisfutebol fez um extenso levantamento sobre os danos causados pela covid nos clubes da Liga. O Moreirense era, à época, o clube mais afetado, com o Benfica a ser o segundo nessa lista pouco invejável.