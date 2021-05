Lucas Veríssimo está de fora, Jan Vertonghen é uma baixa provável, restam Otamendi, Jardel e Morato. Será que o Benfica insistirá num sistema com três centrais na final da Taça de Portugal ou Jesus voltará a uma estrutura mais próxima do 4x4x2?



O treinador está mais inclinado para esta última opção, se o belga não puder jogar. Mas, garante, não foi só por jogar com três centrais que o Benfica melhorou na segunda volta da Liga.



«Houve vários fatores, não foi só isso. Mudámos o sistema em alguns jogos, mas há mais explicações para a boa segunda volta. O motivo principal já foi explicado por mim [recuperação da covid]. Também jogámos com uma estrutura de quatro defesas, de vez em quando. Nós já trabalhávamos esse sistema de três centrais há algum tempo e na segunda volta tivemos mais tempo para trabalhá-lo», afirmou na conferência de imprensa de antevisão à final da Taça de Portugal.



«Vamos ter duas equipas com muita criatividade técnica e tática. Isso dá-nos indicadores de que vai ser um bom jogo, mesmo sem público», continuou Jesus, que não se considera favorito, apesar do momento de forma menos convincente do Sp. Braga: três vitórias nos últimos 12 jogos.



«As equipas têm momentos piores e melhores ao longo da época. O Sp. Braga não foi tão forte nesta fase final? Não sei. O Sp. Braga tem uma boa equipa e excelentes jogadores. Isso não significa que o Benfica parta como favoritismo. Vamos convencidos da nossa qualidade, como o Sp. Braga também vai. Não há volta a dar. Acontecem muitas coisas nas finais de que não estamos à espera.»



Em jeito de conclusão, Jesus apenas garante uma equipa «focada em vencer o segundo troféu mais importante em Portugal» e interessada em «prolongar o bom momento de forma».