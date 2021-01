O treinador do Benfica, Jorge Jesus, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Sp. Braga, da meia-final da Taça da Liga 2020/21 e que terminou com um triunfo minhoto por 2-1:

«Se devia ter havido jogo? Tivemos de vir a jogo porque a lei determinou que tínhamos de vir. Se eu tiver consciência do que aconteceu, mesmo com esta equipa o Benfica podia ter vencido e fez o suficiente. Falhámos nos pormenores. Perdemos e, portanto, não me quero desculpar com mais nada. Quanto ao futuro, são 18 jogadores que já tiveram este problema. O único que não está infetado da equipa técnica sou eu. É muito complicado emocionalmente. Eu até acho que é mais fácil o jogo do que gerir o grupo durante a semana.»