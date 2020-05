Jonas falou à Benfica Play e recordou os seus antigos treinadores pelos encarnados, recordando desde logo um episódio caricato com Jorge Jesus.

«Com Jesus taticamente evoluí muito. No dia seguinte aos jogos, ele fazia votação entre nós para eleger o melhor em campo e durante a palestra dele, ele comentou que quem ganhasse três vezes seguidas, teria folga, um dia de descanso. Eu ganhei, mas estou à espera até hoje... com ele não havia folga, era muito trabalho», recordou o antigo goleador do Benfica, que destacou «a boa gestão de grupo» que Rui Vitória fazia e deixou rasgados elogios ao sucessor Bruno Lage: «Desde que ele chegou, todo o grupo ficou encantando. Vi nele um pouco de Jesus e Rui Vitória. Um treinador novo, que conhece muito bem o Benfica, que trabalhou na formação. Lembro-me como se fosse hoje os primeiros tempos deles. Vimos que estava ali uma grande pessoa e um grande treinador e que poderíamos dar a volta à situação, aos sete pontos de atraso para o FC Porto. Da maneira que treinávamos e jogávamos, todos acreditávamos.»

Jonas recordou também a sua passagem pela Luz, desde a transferência até ao último jogo. «Fui com o meu irmão para estar na reunião com o presidente, não é normal. Queria muito passar para o presidente que por mais que tivesse 30 anos e houvesse muitas dúvidas, eu queria ter bons resultados. [Sobre o último jogo] Estava mais a pensar no fim da carreira do que no jogo. Lembro-me que até durante semana a preparação foi diferente, estava decidido que seria o meu último jogo pelo Benfica», lembrou.