Chegou Rodrigo Pinho e chegou Roman Yaremchuk. E já havia Gonçalo Ramos, em clara evolução e destaque desde o final da época passada, além de Haris Seferovic. Carlos Vinícius voltou de empréstimo e também há Darwin Núñez.

Opções não faltam para a frente de ataque deste Benfica, mas Jorge Jesus, o treinador, reconhece que há dois nomes que, nesta altura, estão mais por dentro da equipa e adaptados à forma de jogar: Gonçalo Ramos e Haris Seferovic. Se vão ser por aqui as opções para, na quarta-feira, defrontar o Spartak na Rússia, a decisão vai caber naturalmente ao treinador, até à hora de jogo. Ainda assim, há já indicadores.

«Em relação ao Yaremchuk, ele amanhã não está cá, não faz parte da equipa. Nós procurámos um jogador com características diferentes dos avançados que temos e, neste momento vamos contar com os jogadores que fizeram a pré-época. E a verdade é que o Gonçalo, na pré-época, foi o jogador mais utilizado. Está a crescer muito e, como é normal, o Haris [Seferovic] e o Gonçalo, são jogadores mais adaptados à equipa, porque o Vinícius esteve um ano fora, o Pinho está a juntar-se ao grupo. Como é natural, terá sempre a ver mais com os jogadores que já conhecem a ideia da equipa», avaliou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, marcado para as 18 horas de quarta-feira.