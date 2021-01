O Benfica defronta esta quarta-feira o Sp. Braga, para a Final Four da Taça da Liga e, em declarações à revista da Liga Portuguesa, Liga-te, Jorge Jesus, explicou que o objetivo dos encarnados é mesmo regressar a casa com o troféu.

«A Taça da Liga é mais uma competição na qual o Benfica entra para vencer. Sei que parece uma frase comum, mas não… É mesmo a verdade! Nem sempre tudo corre como desejamos. Temos jogos melhores que outros, mas o ADN da equipa, dos jogadores e do treinador não se altera.»

«Vamos para Leiria com o intuito de conquistar este troféu, não só porque animicamente seria importante para o grupo no início de um novo ano, mas também porque seria a primeira vitória de 2021, não se perdendo, naturalmente, o foco daquele que é o nosso objetivo principal: a conquista do Campeonato Nacional», frisou Jesus.

«Pessoalmente, a Taça da Liga tem um grande significado para mim, como sabem, porque já a venci seis vezes e sou o treinador com mais vitórias nesta prova. De forma natural, gostaria de alcançar o sétimo troféu, até porque o venci na última vez em que estive no futebol português», disse ainda o técnico, recordando: «Depois disso fui para a Arábia Saudita e para o Brasil e, agora, neste regresso, seria bonito voltar a vencer a Taça da Liga.»

Ainda assim, o treinador encarnado criticou o modelo da competição. «Esta prova só será encarada de outra forma quando as equipas participantes, mas sobretudo a vencedora, tiverem um prémio monetário que justifique o desgaste e a competição» e «mais do que a vertente financeira, sempre o disse e repito que a Taça da Liga devia dar acesso a uma competição europeia.»

«É preciso lutar por isso nos fóruns internacionais, como eu o fiz numa das reuniões de início de temporada na UEFA, há uns anos, quando dei essa sugestão», acrescentou Jesus.

«Ainda há espaço para ver a Taça da Liga desenvolver. Para já, reafirmo que este é o primeiro título de 2021 e que o Benfica vai querer vencer. Como não poderia deixar de ser», concluiu o treinador.