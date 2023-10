David Jurásek foi convocado pela República Checa para os próximos jogos da fase de qualificação para o Campeonato da Europa 2024.

O defesa-esquerdo do Benfica, internacional checo em três ocasiões, integra as escolhas do selecionador Jaroslav Silhavy para os encontros do Grupo E diante da Albânia (12 de outubro) e das Ilhas Faroé (15 de outubro).

Reforço para esta temporada, Jurásek soma quatro jogos pelos encarnados.