Numa reedição dos quartos de final da época passada, Benfica e Inter de Milão voltam a defrontar-se na Champions, desta feita numa partida referente ao grupo D. O jogo, que terá transmissão na TVI e será acompanhado pelo Maisfutebol, tem pontapé de saída agendado para as 20h00



Para o duelo no Giuseppe Meazza, Roger Schmidt está obrigado a mexer na equipa habitual, visto que António Silva, expulso frente ao Salzburgo, vai cumprir castigo. Espera-se, portanto, que Morato faça dupla com Otamendi. Há igualmente dúvidas acerca da utilização de quem acompanhará Rafa, Di María e Musa: se Neres ou João Mário.



Por seu turno, Inzaghi não pode contar com Sensi, Fratesi e Arnautovic, todos lesionados. Em sentido contrário, Cuadrado recuperou e pode ser opção na equipa vice-campeã da Europa.



Confira o onze provável do Benfica na galeria associada ao artigo.