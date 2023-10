O futebolista argentino Ángel Di María perspetivou, esta segunda-feira, um jogo «difícil» frente ao Inter de Milão, em Itália, para a 2.ª jornada da Liga dos Campeões, alertando para a necessidade de o Benfica estar «a 100 por cento» para não «passar mal».

«Vai ser um jogo difícil, o ambiente aqui ajuda muito o Inter em cada jogo. Vai ser complicado, vamos ter de dar 100 por cento para um bom resultado», disse o argentino, em conferência de imprensa de antevisão, já conhecedor do que pode encontrar, até porque jogou na Juventus na época passada.

O argentino tem sido importante com vários golos neste início de época, o último deles a dar a vitória no clássico ante o FC Porto e abordou também o seu momento.

«Não se pode ser decisivo sempre, mas estou muito feliz pela forma como estão a sair as coisas. Estou muito feliz aqui outra vez, sinto-me em casa. Estou a passar um bom momento, para mim é fundamental, porque posso ajudar a equipa a ganhar, a crescer, ajudar o clube a ganhar títulos. O jogo de amanhã vai ser complicado, eles têm jogadores de muitíssima qualidade. É difícil dizer se vai ser um ou outro a decidir, há 11 ou mais que podem decidir. Se não estivermos a 100 por cento, vamos passar mal», alertou.

Questionado sobre se o Inter de 2023/24 é mais forte do que o da época passada, Di María diz que os italianos estão «a passar um grande momento», mas que o adversário vem na senda do que fez em 2022/23. «O Inter eliminou o Benfica [ndr: nos quartos de final da Champions], mas creio que o Benfica teve possibilidades de passar, estava num grande momento e creio que o Inter está igual ao ano passado. Está em primeiro [no campeonato], está a passar um grande momento, é o finalista da Champions e arrancou a época da mesma maneira que acabou a última. Vai ser um jogo difícil», reforçou.

O Inter-Benfica está marcado para as 20 horas de terça-feira. Siga o ao minuto no Maisfutebol e a transmissão na TVI.