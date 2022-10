A FIGURA: Rafa, a noite foi dele

Praticamente intratável esta noite, depois de ter sido decisivo no clássico. O jogo partiu logo na primeira parte e, com espaço, todos sabemos do que é capaz o internacional português. Marcou o golo do encontro, de calcanhar, e fez a cabeça em água aos homens italianos, principalmente com as suas acelerações habituais. Na segunda parte, não satisfeito, bisou em mais um momento de classe. Só pecou depois disso, quando falou dois golos cantados que podiam ter ‘matado’ de vez as aspirações italianas. Na hora da substituição, os adeptos despediram-se dele com vénias e nada mais merecido: afinal, Rafa vestiu-se a preceito para a noite de gala da Luz.

O MOMENTO: o hat-trick que não foi, minuto 75

O Benfica goleava, mandava no jogo e já distribuía chocolate à Juventus. De tal forma, que Rafa teve no pé esquerdo o hat-trick, que seria o 5-1, depois de uma jogada genial do ataque encarnado. Falhou só com a baliza pela frente e curiosamente a Juventus renasceu a seguir para o 4-3, deixando incerteza no resultado até ao fim.

OUTRAS FIGURAS

João Mário

É o cérebro deste Benfica e isso notou-se pela assistência para o golo de Rafa. João Mário recebeu a bola na direita, esperou, esperou, e depois fez o cruzamento no timing certo. Está com uma confiança tremenda e faz tudo bem. Além disso, fez mais um golo, de penálti. E aí vão sete esta temporada. Nada mau.

António Silva

Este miúdo é especial, e por isso o primeiro golo pela equipa principal do Benfica só podia vir num momento especial. António Silva deu vantagem aos encarnados numa fase inicial do jogo, deixou a Luz a efervescer, e não mais o encontro foi igual. Na defesa, certinho como sempre.

Aursnes

Mais uma exibição do médio norueguês, outra vez numa posição que não lhe é natural. Criterioso, solidário e, aqui e ali, até desequilibrador, principalmente através do passe. É natural que Neres, com outro andamento para aquela posição, recupere a posição mais tarde e mais cedo, mas Enzo e Florentino que se cuidem.

Vlahovic

Foi sempre o mais inconformado do lado da Juventus, até ter sido substituído. O sérvio empatou o jogo e a reação corporal, a pedir mais aos colegas, demonstrou isso mesmo. Acabou por não ser tão feliz depois, até porque na melhor altura da Juventus em campo já não estava em campo.

Milik

Entrou ao intervalo para o lugar do desinspirado Kean e deu outra robustez ao ataque da Juventus para a segunda parte. Foi o primeiro, com o golo que reduziu para 4-2, a acreditar numa reviravolta que parecia impossível, mas que a dada altura pairou no ar do Estádio da Luz.