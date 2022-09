Treinador da Juventus, Massimiliano Allegri considerou que a equipa italiana ia discutir com o Benfica o segundo lugar do grupo H da Liga dos Campeões, e consequente apuramento – deixando PSG num nível à parte e relegando o Maccabi para o último lugar.

João Mário, médio dos encarnados, não concorda, principalmente depois do triunfo inaugural da formação portuguesa frente ao Maccabi, há uma semana, na Luz.

«Pessoalmente fiquei surpreendido com a equipa do Maccabi, não os podemos desvalorizar. Fizemos a nossa parte na primeira jornada, mas fora também será muito difícil. O PSG está um nível acima, mas não tiro o Maccabi da equação. Isto é a Liga dos Campeões, temos de ter máximo respeito por todas as equipas. O Maccabi também pode ter uma palavra a dizer», defendeu, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo entre Juventus e Benfica.

Ora, precisamente sobre esse desafio diante dos bianconeri, o internacional português alerta que as águias ainda não tiveram um teste exigente esta época como, antecipa, será este.

«Se neste momento o Benfica é melhor do que a Juve? Não pensamos dessa forma, temos de ter noção da dimensão da Juventus. Eu pelo menos tenho, joguei alguns anos em Itália. Vamos jogar contra um gigante europeu. O momento não fará grande diferença, eles jogam em casa e têm grandes jogadores. Este ano ainda não defrontámos uma equipa tão forte. É jogo de Champions e é um adversário espetacular», referiu.