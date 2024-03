Orkun Kökçü, médio do Benfica, reagiu esta segunda feira ao facto de ter sido afastado da equipa, por parte de Roger Schmidt, após a entrevista polémica que deu ao De Telegraaf.

Numa publicação nas redes sociais, o jogador turco admitiu já ter falado com o clube e que aceita todas as consequências que forem impostas, mas vincou que após voltar da paragem para as seleções continuará a «dar tudo pelo Benfica e pela equipa».

«A primeira coisa que quero dizer é que o meu respeito pelo treinador e pelas pessoas no clube é grande. No futebol de topo, todos os detalhes importam e só se tudo estiver certo é que conseguimos vencer troféus. E isto também significa sermos críticos um dos outros. Já discuti a minha visão com o clube nos meses recentes. Aceito as consequências. Agora vou para a seleção e volto dentro de duas semanas para dar tudo pelo Benfica e pela equipa. Vou fazer de tudo para dar troféus aos adeptos e a este incrível clube. O verdadeiro Orkun quer uma coisa: ganhar!», escreveu no Instagram.

«Estou sempre aqui, para lutar por ti», acabou por escrever, em português.