Orkun Kokçu já está em Lisboa.

O médio que o Benfica vai contratar ao Feyenoord, batendo o recorde de maior compra de sempre do futebol português, aterrou na noite desta sexta-feira no Aeroporto Humberto Delgado.

Acompanhado por Rui Pedro Braz, Kokçu foi recebido em euforia por alguns adeptos no aeroporto e colocou ao pescoço um cachecol do Benfica com a palavra «Campeões», oferecido por um fã.

O médio de 22 anos, nascido em Harlem, nos Países Baixos, tem também nacionalidade turca: aliás, já foi internacional vinte vezes pela Turquia.

Apesar de ter passado pelo Groningen, Kokçu chegou ao Feyenoord com 15 anos e desde então cumpriu toda a formação no clube de Roterdão, tornando-se até capitão da equipa. Na última época realizou 46 jogos, marcou doze golos e fez cinco assistências.