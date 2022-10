António Silva, jogador do Benfica, em declarações na flash interview da Eleven Sports, após a vitória por 4-3 frente à Juventus, numa partida da quinta jornada do grupo H da Liga dos Campeões:



«Jogámos contra uma equipa de muita qualidade. Podíamos ter feito mais golos. A Juventus tem muita qualidade e em dois cruzamentos fez dois golos. Não era necessário este sofrimento todo.»



[Ainda acredita no primeiro lugar?]: «Sabemos que é muito difícil devido à diferença de golos, mas vamos tentar.»



[Qual a razão para o festejo?]: «Jogo muitas vezes PlayStation com um colega meu e o festejo surgiu daí.»