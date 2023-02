O Benfica anunciou esta quinta-feira que vai solicitar junto das autoridades belgas esclarecimentos quanto aos motivos que levaram à detenção de cerca de três dezenas de adeptos do clube antes do jogo com de quarta-feira com o Club Brugge.

O clube português questiona a atuação das forças de segurança belgas no centro da cidade, horas antes do início do jogo relativo à primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões que o Benfica acabou por vencer por 2-0.

A fechar o comunicado, o Benfica agradece aos seus adeptos o «apoio inexcedível» demonstrado no jogo de quarta-feira.

No final do jogo, verificaram-se confrontos entre adeptos das duas equipas.